İtalya'dan İsrail'e silah ambargosu hamlesi: Anlaşmalar askıya alındı

Avrupa Birliği’nin önde gelen güçlerinden İtalya, Orta Doğu’daki gerilimin seyrini değiştirecek radikal bir karara imza attı. Roma yönetimi, İsrail ile uzun süredir devam eden askeri iş birliği anlaşmalarını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurdu. 14 Nisan 2026 itibarıyla küresel ajanslara "son dakika" koduyla düşen bu gelişme, Tel Aviv-Roma hattında iplerin gerilmesine neden oldu.

Kararın arkasında ne var?

İtalya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından koordine edilen bu kararın, bölgedeki insani durum ve uluslararası hukuk kurallarına dair endişeler nedeniyle alındığı belirtiliyor. Özellikle İtalya iç siyasetinde ve AB kanadında yükselen "silah satışı durdurulsun" çağrılarının ardından gelen bu hamle, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetinin dış politikada yeni bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor.