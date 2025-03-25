İtalya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.

İtalya, Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi. BBC'nin haberine göre İtalya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve ardından gösterilerin yasaklanması sonrası, ihtiyati tedbirlerin alınması ve yerel yetkililerin açıklamalarına sıkı sıkıya uyulması" uyarısı yaptı.

"Çok endişeliyiz"

24 Mart Pazartesi günü Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde uluslararası basın mensuplarıyla buluşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli, İmamoğlu'nun tutuklanması, gösteri yasakları ve binden fazla kişinin gözaltına alınması hakkında İtalyan hükümetinin pozisyonunun sorulması üzerine "Elbette çok endişeliyiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye İtalya'nın NATO'daki önemli bir müttefiki ve İtalya için büyük bir ekonomik partner. Ayrıca Türk halkına çok yakınız, derin bir dostluğumuz var. Bu nedenle çok endişeliyiz ve çok üzgünüz. Çatışma değil, diyaloğun hakim gelmesini umuyoruz."