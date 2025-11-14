İtalyan öğrenciler, Meloni yönetimini protesto etti

Ülkenin başkenti Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Cenova ve Bologna gibi birçok kentte lise ve üniversite öğrencileri, "No Meloni Day (Meloni'ye Hayır Günü)" çağrısıyla gösteri düzenledi.

Milano'da toplanan yaklaşık 2 bin gösterici, kentin Duomo Katedrali gibi simge yapılarının yanından geçilen yürüyüşte, Meloni hükümetinin eğitim politikalarına ve 2026 yılı bütçesinde savunma harcamalarına eğitimden daha çok pay ayırmasına tepki gösterdi.

"Faşist, terörist devlet İsrail"

Gösteride öğrenciler, Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yakarken, "Okullar soykırıma karşı", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak hem İsrail'i hem de Meloni hükümetinin bu ülkeye destek vermesini protesto etti.

Çok sayıda Filistin bayrağının açıldığı yürüyüşte, "Faşist, terörist devlet İsrail" sloganları atıldı.

Başkent Roma'da ise bir grup öğrenci, yaptıkları gösteride, Eğitim Bakanlığının önüne kırmızı boyalar döktü.

Ülkenin diğer kentlerinde de yapılan yürüyüşlerde, Meloni hükümeti, İsrail'in suç ortağı olmakla suçlandı ve protesto edildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Torino ve Bologna'daki gösterilerde öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve arbede yaşandığı belirtildi.