İtalya'nın en büyük işçi sendikası genel grev kararı aldı

İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), hükümetin 2026 bütçe planını protesto etmek için 12 Aralık’ta greve gideceğini açıkladı.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugün Floransa'da sendikanın genel kurulunda yaptığı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2026 bütçe planını protesto etmek üzere 12 Aralık’ta greve gideceklerini duyurdu.

Landini, çalışanların maaşlarının açlık seviyesinde olduğunu kaydederek, ücretlerin artırılması, kamu sağlık hizmetlerinin savunulması gerektiğini ve hükümetten sosyal politikalarında gerçek bir değişiklik yapmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca CGIL'den yapılan yazılı açıklamada da grev kararının nedenleri sıralanırken, eğitim ve barınma haklarına daha fazla yatırım yapılması talebi de yer aldı.

Başbakan Meloni ise ülkenin en büyük işçi sendikasının 12 Aralık'ta greve gitme kararına tepki gösterdi.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, 12 Aralık tarihinin cuma gününe denk gelmesine atıfta bulunarak, sendikaların grevle hafta sonu tatilini uzattıklarını ima etti.

İtalya Başbakanı Meloni, "12 Aralık, haftanın hangi gününe denk geliyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin hazırladığı yaklaşık 18,7 milyar avro değerindeki 2026 bütçesinin gelecek haftalarda onayı için parlamentoya sunulması bekleniyor.

CGIL, daha önce Gazze için İtalya genelinde 3 Ekim’de genel greve gitmiş, Başbakan Meloni, o günkü grevi de cuma gününe denk geldiği gerekçesiyle eleştirmiş ve sendikaları uzun bir hafta sonu tatili istemekle itham etmişti.

