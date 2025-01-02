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İtalya’nın en sert sigara yasağı yürürlüğe girdi

İtalya'nın finans ve moda başkenti Milano, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık tüm alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Yeni düzenleme, sokaklar dahil olmak üzere halka açık her yerde sigara içilmesini yasaklıyor ve kurallara uymayanlara 40 ila 240 Euro arasında ceza kesiliyor.

Haber Merkezi
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İtalya’nın en sert sigara yasağı yürürlüğe girdi
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Milano Belediyesi, bu yasağın sağlık kadar çevreyi koruma amacı taşıdığını belirtiyor.

Şehirde 2020 yılında kabul edilen temiz hava yasası, sigara dumanının çevre kirliliğinin yüzde 7'sine neden olduğunu ortaya koymuştu.

İlk etapta oyun alanları, otobüs durakları ve açık spor tesislerinde sigara içme yasağı getirilmişti.

Şimdi ise bu yasak tüm açık alanlara genişletildi. Ancak e-sigara ve vaping cihazları yasağın dışında tutuluyor.

Sigara içenlere yalnızlık şartı

Yeni düzenlemeye göre, yalnızca çevresinde en az 10 metre mesafe olan kişiler sigara içebilecek.

Milano Polis Teşkilatı yetkilileri, yasağın ilk gününde herhangi bir gözaltı ya da ciddi ihlal yaşanmadığını belirtti.

Eleştiriler ve uygulama zorlukları

Milano'da bu sert yasağı destekleyen kadar eleştirenler de var. Halk işletmeleri federasyonu Fipe Confcommercio'nun başkanı Lino Stoppani, yasağın uygulanmasının zor olduğunu ifade etti:

"Bu tür düzenlemeler farkındalık yaratma amacını taşıyor ama etkili sonuçlar doğurmayabilir. İşletmelere bu yasağın uygulanması için yük getirilmemesi olumlu bir gelişme, ancak yerel otoritelerin yeterli denetim yapması gerekiyor."

2026 Kış Olimpiyatları’na etkisi olacak

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sırasında yürürlükte olacak bu yasağın, uluslararası katılımcılar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu.

İtalya’da sigara yasaklarının geçmişi

İtalya, 2005 yılından bu yana kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklıyor.

Ancak birçok şehirde, çocukların veya hamile kadınların yanında sigara içilmesini yasaklayan ek düzenlemeler olsa da bu yasakların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor.

Roma’daki restoranlarda açık hava masalarında sigara içmek yaygın bir uygulama olarak devam ediyor.

Milano’da yürürlüğe giren bu yasak, hem çevre kirliliği hem de pasif içiciliğin önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Ancak uygulamanın başarıya ulaşıp ulaşmayacağı zamanla netleşecek.

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