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İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını!

İtalya'nın Sardinya Adası'nda irili ufaklı çıkan 20 orman yangınının karadan ve havadan müdahalelerle söndürülmeye çalışıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını!
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, adada bugün 20 noktada orman yangını çıktığı ve bunlardan 3'ünde durumun ciddi olduğu belirtildi.

Yangına müdahale sürüyor

Özellikle adanın merkezindeki Barumini beldesi kırsalındaki yangında durumun ciddi olduğu ve burada 2 yangın söndürme uçağı ile birkaç helikopterin havadan söndürme çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Yangının bölgedeki makilik alanların yanı sıra ekili arazileri ve bazı çiftlikleri de etkilediği kaydedildi. Yangın söndürme faaliyetlerinin, arazinin engebeli yapısı ve etkilenen alanın genişliği sebebiyle güçlükle ilerlediği belirtildi.

İtalya'da bu yıl orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden olan Sardinya Adası'nda 10 Temmuz'da Trambuccone mevkisinde çıkan yangın sebebiyle Olbia Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu.

Adanın kuzeydoğusundaki turistik Maddalena beldesinde 8 Temmuz'da çıkan yangın sebebiyle bazı evler tahliye edilmişti.

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