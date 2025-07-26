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İtalya'nın Sicilya Adası orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İtalya'da başta Sicilya Adası olmak üzere ülkenin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisinin de hastaneye kaldırıldı

Haber Merkezi
AA
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İtalya'nın Sicilya Adası orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Sicilya Adası'nın batısındaki Trapani ve Palermo kentleri arasındaki farklı mevkilerde hafta başından bu yana çok sayıda orman yangını çıktı.

Son olarak dün Grisi beldesine yakın ormanlık arazide başlayan yangın, Partinico beldesine kadar geniş bir alanı etkiledi.

Yangınla mücadele sürüyor

Yangına, havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter havadan müdahale ederken, karadan da itfaiye ile sivil savunma ekipleri söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda ev ve kulübe gibi bazı binalara ve kara yollarına kadar sıçradığı görüldü.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de bugün 40 derecenin üzerinde rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Sicilya Adası'nın Palermo kenti civarında son günlerde irili-ufaklı 50'den fazla yangının çıktığı belirtildi.

Sadece Partinico'da 7 yangın çıktığı, bunların 2 evi kül ettiği ve önemli bir alanın da kül olmasına yol açtığı aktarıldı.İtalya'nın Sicilya Adası orman yangınlarıyla mücadele sürüyor - Resim : 1Bölgede 30 kadar evin de tedbir amaçlı tahliye edildiği kaydedildi.

Dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisinin de hastaneye kaldırıldı

Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bu arada, Sicilya Adası'nın doğu kesiminde de Mineo ve Katanya kenti çevresinde de bazı orman yangınlarının çıktığı ve bunlara da söndürme müdahalelerinin yapıldığı basına yansıdı.

Ülkenin bir diğer büyük adası Sardinya'nın güneyindeki Serramanna beldesi civarında çıkan orman yangınının, ekiplerin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi. 

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