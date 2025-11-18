İtalya’nın turizm kenti Floransa'da açık havada yemek yemek yasaklanıyor

Floransa'daki büyük meydanlar ve Rönesans heykelleri artık yemek masalarından izlenemeyecek. Yerel halk, dar sokaklarda masa ve sandalyelerin bir “engel parkuru” oluşturduğunu savunurken, işletmeler bu kararın işlerini olumsuz etkileyeceğini söylüyor.

The Times’ın haberine göre uygulama 50 sokakta tamamen yasak, 70’ten fazla bölgede ise daha sıkı düzenlemeler şeklinde uygulanacak.

İşletmeler endişeli

Piazza della Signoria’da bulunan Ristorante Pizzeria Il David’in sahibi Daniela, kararın restoranını etkileyebileceğini belirterek, “Dış mekân oturma alanımız bizim için hayati önemde.” dedi. Daniela, Palazzo Vecchio’nun bulunduğu bölgede açık alana yaklaşık 60 sandalye yerleştirdiklerini söyledi. “Bir şeyler değişecek ama şu an ne olacağını bilmiyoruz.” diye konuştu.

Yasak kapsamında Ponte Vecchio, Piazzale degli Uffizi ve Uffizi Galerisi çevresinde de dış mekân oturma alanları kaldırılacak. 73 farklı noktada ise şemsiyeler ve pleksiglas rüzgar korumalarının kullanımı için sıkı kurallar getirilecek. Bazı tarihi meydanlarda plastik hava korumalarının tamamen kaldırılması değerlendiriliyor.

Belediye ayrıca restoranları izin verilen alanları göstermek için çim görünümlü halı kullanmaya teşvik ediyor.

Tartışmalar büyüyor

Bologna Üniversitesi’nden miras uzmanı Ilaria Agostini, getirilen önlemlerin yeterli olmadığını savundu. Diğer yandan restoran sahipleri, kararın geleneksel Floransa mutfağını geri plana iteceği ve satışları düşüreceği görüşünde.

Eleştirmenler, yasakların bölgeyi “turistlere yönelik standart menüler sunan işletmelere” bırakacağı uyarısında bulunuyor.

Yemek yazarı Leonardo Romanelli, Cibo Today’e yaptığı açıklamada, “Gerçek restoran işletmecileri kapanıyor. Aşırı maliyetler ve şehir estetiğine öncelik veren politikalar, bu alanları hayata döndüren insanları yok ediyor” ifadelerini kullandı.