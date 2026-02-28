İtalya’ya AB’den mali onay: 2026 öncesi riskler masada

İtalya, Avrupa’nın en yüksek kamu borç oranlarından birine sahip olmayı sürdürüyor. Alınan tedbirler borç yükünü belirli ölçüde kontrol altında tutsa da, sınırlı büyüme ve küresel ekonomik dalgalanmalar mali dengeleri hala kırılgan kılıyor. AB’den alınan onay kısa vadede piyasalar için güven verici olsa da, sürdürülebilir mali istikrar için kapsamlı adımların atılması gerekiyor.

Mali istikrar için harcamalar ve yatırımlar önemli

Ülkenin mali istikrarının temeli, kamu harcamalarının etkin yönetimi ve vergi gelirlerinin güçlendirilmesine dayanıyor. Altyapı yatırımlarının uzun vadeli planlarla desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması, ekonominin dayanıklılığını sağlamada kritik rol oynuyor.

Küresel faiz dalgalanmaları ve Avrupa’daki belirsizlikler, Roma’nın mali dengelerini zorlayabilecek dış faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar borç yönetiminde net bir yol haritası görmek isterken, siyasi istikrarın mali politikaların başarısında belirleyici olması bekleniyor.