İtalya'ya ulaşan göçmen teknesinde 8 ceset bulundu

İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşan bir teknede 8 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Akdeniz'de Libya, İtalya ve Malta arasında kalan bölgede düzensiz göç hareketliliği devam ediyor.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Akdeniz'de Malta arama-kurtarma bölgesi içinde kalan yerde İtalyan sahil güvenlik birimleri, göçmenleri taşıyan bir tekneye kurtarma operasyonu düzenledi.

Operasyonla söz konusu teknedeki 46 göçmen kurtarıldı, 8 kişinin ise cesedi bulundu.

ANSA'nın haberinde de teknede cesetleri bulunan 5'i erkek, 1'i hamile 3 kadın göçmenin açlık ve soğuktan yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Lampedusa Adası'na birkaç saat önce de toplamda 75 kişinin bulunduğu 2 göçmen teknesinin daha ulaştığı kaydedildi.

Bu arada, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino, Başbakan Giorgia Meloni'ye çağrıda bulunarak, "Hükümet, bizi bu büyük trajediyi yönetme konusunda yalnız bırakmasın. Bize yardım edin, bu şekilde idare edemeyiz." dedi.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, Akdeniz'in bu kesiminde 2022'de 1377 kişi yaşamını yitirirken, İtalya İçişleri Bakanlığı geçen yıl ülkeye deniz yoluyla gelen göçmen sayısının 104 bin 61 olduğunu açıklamıştı.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.