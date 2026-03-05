İtalya'yı sarsan iddia: Ambulans şoförü, yaşlı hastaları öldürüyor

Yerel savcılık sözcüsüne göre, İtalya'nın kuzeyindeki Forli kentinde 27 yaşındaki bir ambulans şoförü, ambulansla taşıdığı en az beş yaşlı insanı öldürme şüphesiyle cezai soruşturma altında.

Beş hastanın da kalp krizi geçirdiğini söyleyen Forli savcılık ofisi sözcüsü, hepsinin yaşlı olduğunu ve ciddi hastalıklar nedeniyle tedavi gördüklerini belirterek, evleri veya bakım evleri ile hastaneler ve klinikler arasında acil olmayan nakil işlemlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Araca kayıt cihazı yerleştirildi

Sözcü, ambulans servisinin Şubat ve Kasım 2025 tarihleri ​​arasında taşınan dört hastanın ölmesinin ardından şüphelenmeye başladığını söyledi. Ardından, jandarma ve polisle iş birliği yapan servis, aracın arka kısmına gizli bir kamera ve kayıt cihazları yerleştirdi. Aynı ayın ilerleyen günlerinde 85 yaşında bir kadın olan beşinci hasta, kalp hastanesinden rehabilitasyon merkezine nakledilirken hayatını kaybetti.

CNN'e konuşan jandarma sözcüsü, kadının nakil sırasında kalp krizi geçirdiğini ve ambulansta hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi. Savcılık sözcüsü ise yetkililerin kadının otopsi işlemini gerçekleştirdiğini ve bunun üzerine soruşturmanın savcılara devredildiğini ifade etti.

İki kişilik ekibin parçası

Resmi olarak adı açıklanmayan ve henüz tutuklanmayan ambulans şoförü, aracı sürmek ve taşınan hastalara bakım sağlamak arasında dönüşümlü olarak görev yapan iki kişilik bir ekibin parçasıydı.

Savunma avukatı Gloria Parigi'ye göre şahıs, 2023 yılından beri ambulans servisinde çalışıyor. Parigi, müvekkilinin ambulans hizmetinden uzaklaştırıldığını belirterek yerel medyaya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim şokta"

"Müvekkilim ortaya çıkanlar karşısında şokta. Hayatını altüst eden bu olayda masum olduğunu savunuyor. Gizleyecek hiçbir şeyi olmadığı için adli makamlara başvurmaya hazır. Bu yüzden savcılıktan duruşma talep etti."

Jandarma sözcüsüne göre, ölümlerin tamamı ya nakil sırasında ya da şüphelinin hastalarla birlikte ambulansın arka kısmında bulunduğu sırada meydana geldi.

Birden fazla kişiyi öldürmekle yargılanabilir

Savcılık sözcüsü, "Ölümler zehirli maddeler veya diğer sinsi yöntemlerle gerçekleşmiş olabilir" dedi ve şüphelinin bu hafta kasten birden fazla kişiyi öldürme suçundan yargılanabileceğini sözlerine ekledi.