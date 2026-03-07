İzlanda yeniden AB yoluna mı giriyor?

İzlanda hükümeti, AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden açılıp açılmayacağına halkın karar vermesi için referandum düzenlemeyi planlıyor. Bu adım, ülkenin uzun süredir tartışılan Avrupa entegrasyonu meselesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

2013 yılında durdurulan süreç, bugün neden yeniden açılıyor?

İzlanda, 2008 küresel finans krizinin ardından AB üyeliğini gündemine almış, 2009’da resmi başvuru yaparak müzakerelere başlamıştı. Ancak süreç, 2013 yılında siyasi irade değişikliğiyle askıya alınmış ve ülke müzakereleri fiilen durdurmuştu. Bugün ise ekonomik dengeler, enerji politikaları ve jeopolitik gelişmeler, üyelik konusunu yeniden gündeme taşıyor.

Referandum kararı, yalnızca dış politika açısından değil, aynı zamanda iç siyasi dengeler bakımından da kritik bir önem taşıyor. Üyeliği destekleyenler, İzlanda’nın enerji kaynakları ve balıkçılık sektöründe daha güçlü bir pazarlık gücü elde edeceğini savunuyor. Karşıt görüştekiler ise üyeliğin ülkenin bağımsız karar alma mekanizmalarını zayıflatacağını ve özellikle balıkçılık kotaları konusunda ciddi sınırlamalar getireceğini öne sürüyor.

Enerji ve iklim politikalarında İzlanda’nın rolü

AB cephesinde ise İzlanda’nın yeniden müzakere masasına dönmesi, kuzeydeki stratejik konumun güçlenmesi anlamına geliyor. Enerji güvenliği, Arktik bölgesindeki gelişmeler ve iklim politikaları, AB’nin İzlanda ile ilişkilerini daha da kritik hale getiriyor.

Referandumun tarihi henüz netleşmiş değil, ancak hükümetin önümüzdeki aylarda süreci hızlandırması bekleniyor. Halkın vereceği karar, İzlanda’nın gelecekteki yönelimini belirleyecek ve ülkenin Avrupa ile ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Bu gelişme, yalnızca İzlanda için değil, Avrupa Birliği’nin genişleme politikaları açısından da dikkatle izleniyor. İzlanda halkının sandıkta vereceği karar, kıtanın siyasi haritasını yeniden şekillendirebilecek nitelikte.