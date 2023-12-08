İzzeddin el Kassam Tugayı: İsrail Savaş Kabinesi'ndeki ismin oğlu öldürüldü

İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Tel ez-Zaatar’ın doğusundaki bir tünelin girişine patlayıcı cihaz yerleştirdikleri ve İsrail askerleri bölgeye varıp tünelin kapısını açmaya çalıştığı anda cihazın patlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu patlama sonucu Gal Meir Eizenkot’un yanı sıra birkaç askerin daha öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi verildi.

Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki İsrail güçlerini hedef aldıklarını duyuran İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyinde toplanan bir grup İsrail askerinin kısa menzilli füzelerle hedef alındığını bildirdi.

Aynı zamanda Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un kuzeydoğusunda bulunan bir okula konuşlanmış İsrail askerlerinin de güçlendirilmiş füzeyle hedef alındığı ve onlarla ‘sıfır noktasından’ çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Öte yandan, Gal Meir Eizenkot için bugün İsrail'de Başbakan Benyamin Netenyahu'nun da katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Törende geniş güvenlik önlemleri alındı.