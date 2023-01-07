Jack Ma, kurucusu olduğu Ant Grup'un kontrolünü bırakıyor

Çinli dijital finansal hizmetler şirketi Ant Grup, yeniden yapılanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Ma'nın şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Eric Cing, eski Üst Yöneticisi Simon Hu ve Alibaba Grup Yöneticisi Jiang Fang ile yüzde 53,46 payla aktif kontrole sahip olduğu karar yapısı yerine, kontrol hakkının bağımsız hareket eden 10 paydaşta toplandığı yeni bir yapı kurulacağı bildirildi.

Yeni yapıda Ma ile 4 paydaşın oluşturduğu yatırım ortaklığının yüzde 31,04, Cing ile 4 paydaşın oluşturduğu yatırım ortaklığının ise yüzde 22,4 oy hakkına sahip olacağı, diğer ortakların oy hakkının yüzde 46,4'te kalacağı belirtildi.

Ana ortakların oy haklarını bağımsız olarak kullanacaklarının vurgulandığı açıklamada, "Hiçbir ortak, tek başına veya diğer bir ortakla Ant'ın yönetim kurulu kararlarını belirleme, direktörlerin çoğunluğunu atama gücü, dolayısıyla Ant üzerinde kontrolü olmayacak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada düzenlemenin ortakların hisse dağılımını ve ekonomik çıkarlarını etkilemeyeceği kaydedildi.

Düzenlemeyle Ma'nın şirket üzerinde doğrudan kontrolü sona erecek.

Şirketin halka arzı durdurulmuştu

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu olan Ma, Ekim 2020'de Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren konuşmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolmuş ve uzun zaman kamuoyunun önüne çıkmamıştı.

Olayın ardından, Alibaba’nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup’un, Ekim 2020’de Hong Kong ve Şanghay borsalarında yapmayı planladığı, 39,7 milyar dolar gelir getirmesi beklenen ikili halka arz, hükümet tarafından durdurulmuştu.

Çin'de merkezi hükümet, internet şirketlerine yönelik denetimleri ve düzenleyici müdahalelerini 2020 sonundan itibaren artırmıştı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), büyük miktarda kullanıcı verisine hükmeden internet şirketlerinin yurt dışında halka arz edilmek için güvenlik soruşturmasından geçmesi şartı getirmişti.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık gerekçesiyle başlattığı soruşturmalarda Alibaba, Meituan, Baidu ve Didi gibi ülkenin büyük internet şirketlerini hedef almıştı.

SAMR, Nisan 2021'de tekelcilik soruşturmasında Alibaba'yı 2,8 milyar dolarlık rekor para cezasına çarptırmıştı. Şirketten, mobil ödeme platformu Alipay bağlantılı rekabet dışı uygulamalarına son vermesi ve kullanıcıların veri güvenliğini artırması istenmişti.

Şirket, cezanın ardından çevrim içi ödeme, kredi, sigorta ve benzeri hizmetlerin organizasyonunu ve şirket yapısını yeniden düzenlemek için çalışmalar yürütüyordu.

Yeni düzenlemelerin şirketin halka arzının önünü açması beklenirken zamanının ertelenmesine neden olacak. Ant Grup'un halka arz planladığı Şanghay Borsası, kontrol yapısı değişen şirketlerin hisselerinin işlem görebilmesi için en az 3 yıl, Hong Kong Borsası ise en az 1 yıl geçmesini şart koşuyor.