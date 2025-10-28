Jamaika'da kırmızı alarm: Yüzyılın en şiddetli fırtınası Melissa geliyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) Anne-Claire Fontan, Melissa Kasırgası’nın Jamaika için “yüzyılın fırtınası” olabileceğini ifade etti. Henüz kasırga adaya ulaşmadan, Jamaika’da üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde de dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saatte 282 kilometreye ulaşan rüzgâr hızıyla beşinci kategoriye yükselen Melissa’nın gücünü artırmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Uzmanlar, kasırganın yavaş ilerlemesi nedeniyle bazı bölgelerde uzun süre etkili olacak sağanak yağışların ölümcül sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Ülke genelinde sığınaklar aktif hale getirildi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Jamaika Başbakanı Andrew Holness, alçak bölgelerde zorunlu tahliye kararı verirken, ülke genelinde sığınaklar aktif hale getirildi ve tüm devlet okulları uzaktan eğitime geçti. Jamaika Enformasyon Bakanı Dana Morris Dixon, yağışların bazı bölgelerde 100 cm’ye kadar ulaşabileceğini belirterek, “Toprak zaten doygun; aşırı yağış geniş çaplı sel ve heyelanlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Elektrik kesintilerine ve bazı bölgelerin izole olmasına yol açacak

ABD Ulusal Kasırga Merkezi verilerine göre Melissa, bu yıl dünyada gözlemlenen en güçlü fırtına olarak kaydedildi. CBS’in haberine göre, kasırga karaya ulaştığında saatte 209 km hızla esen rüzgârlar, elektrik kesintilerine ve bazı bölgelerin izole olmasına yol açacak. Küba ve Bahamalar’da da aşırı yağmur ve çok sayıda toprak kayması öngörülüyor.

Meteorologlar, Melissa’yı tehlikeli kılan başlıca faktörleri şöyle sıralıyor: Batı Karayipler’deki sıcak deniz suları fırtınaya enerji sağlıyor; atmosferik rüzgâr kesmesinin düşük olması kasırganın güçlenmesine izin veriyor; kasırganın yavaş ilerlemesi ise aynı bölgede uzun süreli yıkıcı etkiye neden oluyor.