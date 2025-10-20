James Bond’un 'Skyfall' malikanesi satışa çıktı

İngiltere’de Nottinghamshire, Retford’ta, yaklaşık 3 milyon sterline satışa çıkartılan bir ev dünyadaki James Bond hayranlarının ilgisini çekti. Evin ismi, James Bond’un çocukluk evi olan aynı zamanda bir filme de ismi verilen Skyfall. Kapıda ise James Bond’un otomobiliyle aynı renk ve modelde bir Aston Martin park edilmiş.

Altı yatak odası var

Skyfall malikanesinin altı yatak odası ile salonu ve oyun odaları tamamen James Bond filmlerinden esinlenerek yapılmış. Evin duvarlarında James Bond filmlerinden sahnelere ait fotoğarflar asılı.

Balkon korkulukları bile aynı

Evin balkon korkulukları, Spectre filminde James Bond’un Londra’daki dairesinin korkuluklarıyla aynı yapılmış. Evin ana yatak odasındaki sandalyeler ve deri koltuklar da Spectre filmindekilerin bire bir kopyası.

Koleksiyon da evle beraber

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, evde ayrıca Quantum of Solace ve Skyfall filmlerinde kullanılan ceketlerden, James Bond’un kullandığı Aston Martin’in direksiyon simidi ve kanat rozetlerine kadar pek çok James Bond temalı koleksiyon objesi de var. Evle birlikte bu koleksiyon da yeni sahibini bekliyor. Ayrıca James Bond’la özdeşleşen bir Aston Martin otomobil de yeni sahibinin olacak.