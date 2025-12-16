James Cameron milyarder yönetmenler listesine girdi

Avatar ve Titanic filmlerinin yönetmeni James Cameron, Avatar evreninin üçüncü filmi Avatar: Ateş ve Kül'ün vizyona girmesinden günler önce tahmini 1,1 milyar dolarlık net servetiyle resmen milyarderler kulübüne katıldı.

Cameron dünya genelinde her biri 2 milyar dolardan fazla kazanan üç film yapan tek yönetmen olmaya devam ediyor. Bu filmler sırasıyla Titanic (1997), Avatar (2009) ve Avatar: Suyun Yolu (2022) olarak listeleniyor.

Avatar serisinin son filmi 19 Aralık'ta vizyonda

Avatar, dünya gişelerinde yaptığı 2,9 milyar dolar hasılatla tarihin en çok hasılat yapan filmi unvanını elinde tutuyor.

The Way of Water ise 2,3 milyar dolarla en çok hasılat yapan üçüncü film unvanını elinde bulunduruyor.

Forbes, Cameron'ın projelerinin kendisine kişisel olarak en az 200 milyon dolar kazandırabileceğini ve Avatar: Ateş ve Kül'ün yönetmenin mali durumunu büyütebileceğini öngörüyor.

Avatar: Kül ve Ateş, 19 Aralık'ta vizyona girecek.