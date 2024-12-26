Japan Airlines sistemleri siber saldırının ardından normale döndü

Japan Airlines sistemleri siber saldırıya uğradı. Siber saldırının TSİ 01.24'te başladığını belirten şirket, sistem arızalarına neden olan yönlendirici ekipmanı geçici olarak devre dışı bıraktığını ve bugünkü uçuşlar için bilet satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

"Müşteri bilgileri sızmadı" açıklaması geldi

JAL, müşteri bilgilerinin sızmadığını ve sistemlerinin bilgisayar virüslerinden zarar görmediğini açıkladı.

Japonya'nın diğer büyük havayolu şirketi ANA Holdings'in sözcüsü, şirketin sistemlerinde herhangi bir saldırı tespit edilmediğini söyledi.

American Airlines da seferlerini durdurmuştu

24 Aralık'ta American Airlines bir teknik aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini bir saat süreyle durdurmuştu.