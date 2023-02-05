Japon havayolu şirketleri JAL ve ANA, kâra geçti

Japonya Havayolları (JAL), şirketin, 2022 yılı nisan-aralık döneminde 16,3 milyar yen net kâr ettiğini bildirdi.

JAL, 2022 yılı nisan-aralık dönemi verilerini açıkladı. COVID-19 salgınının havayolu seyahat sektörüne olumsuz etkilerinin zayıfladığı kaydedildi.

Satış gelirlerinin 1 trilyon yene (8,23 milyar dolar) eriştiği nisan-aralık 2022 döneminde firmanın net kârı 16,3 milyar yen (127 milyon dolar) oldu. Firma, 2021 yılının aynı döneminde JAL 128,3 milyar yen net kayıp yaşamıştı.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) de nisan-aralık dönemi bilançosunu duyurdu.

9 aylık periyotta satış gelirlerini 1,2 trilyon yene (9,14 milyar dolar) yükselten ANA, aynı dönemde 62,6 milyar yen (477 milyon dolar) net kâr elde etti. ANA, 2021 yılının nisan-aralık periyodunda 102,8 milyar yen net kayıp yaşamıştı.