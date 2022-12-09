Japon hükümeti savunma harcamaları için vergileri yükseltecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hükümetin 5 yıllık ulusal savunma bütçesinin yeni maliyetini karşılamak için vergileri yükselteceklerini söyledi.

Hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrini yıl sonuna dek güncellemeyi hedefliyor.

Kişida'nın, hafta içi 5 yıllık ulusal savunma bütçesinin 43 trilyon yen (318 milyar dolar) seviyesine çıkarılması talimatı sonrası, finansman kaynakları merak ediliyordu.

Japon lider, ek maliyetin bir bölümünü karşılayabilmek için 2027 mali yılından itibaren her sene 1 trilyon yenlik (7,3 milyar dolar) tedarik için vergilerin yükseltileceğini söyledi.

İktidar partisi milletvekilleriyle buluşan Kişida, "Vergi önlemleriyle 1 trilyon yenden fazlasını güvence altına almak gerekli ve işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

Gelir vergisini yükseltmeyi planlamadıklarını kaydeden Kişida, yükseltilebilecek vergi çeşitleri üzerinde çalışılması için iktidar koalisyonu milletvekillerine görev verdi.