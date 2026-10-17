Japon medya devi Nikkei'de dev siber veri sızıntısı patlak verdi

Japonya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Nikkei, yazılım ve sistem geliştirme süreçlerinde yararlandığı bulut hizmetine yönelik ciddi bir siber saldırıyla sarsıldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, bulut altyapısına kimliği belirsiz kişilerce yetkisiz erişim sağlandığı ve 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 1 milyon 830 bin kişisel verinin dışarı sızdığı doğrulandı.

150 bin kişinin kritik kişisel bilgileri siber korsanların eline geçti

Sızıntının boyutlarına ilişkin detayları paylaşan Nikkei, çalınan verilerin içeriği hakkında bilgi verdi. Yapılan incelemelerde sızdırılan verilerin yaklaşık 150 binlik kısmının isim, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası veya doğum tarihi gibi doğrudan kişisel kimlik tanımlamaya yarayan bilgilerden en az birini barındırdığı saptandı. Ayrıca sızdırılan veriler arasında 120 bin e-posta adresinin yer aldığı bildirildi. Şirket, geriye kalan 1 milyon 680 bin verinin ise tek başına şahısların kimliğini tespit etmeye imkan vermeyen teknik bilgilerden oluştuğunu aktardı. Siber saldırıda kullanıcıların finansal güvenliğini tehdit edecek kredi kartı verilerinin sızmadığı özellikle vurgulandı.

Kimlik doğrulama bilgileri çalındı: Saldırı saatler sürdü

Siber ihlalin gerçekleşme biçimine dair araştırmalar devam ederken, saldırganların bulut hizmetine erişim sağlamak için gerekli kimlik doğrulama bilgilerini henüz tespit edilemeyen bir yöntemle ele geçirdikleri anlaşıldı. Yetkisiz erişimin 7 Ekim günü sabaha karşı başladığı ve sabah saatlerine kadar kesintisiz devam ettiği belirlendi. Durumun fark edilmesinin ardından şirket yönetimi, sızmada kullanılan kimlik doğrulama erişimlerini derhal geçersiz kıldı ve vakayı 11 Ekim'de resmi yetkili makamlara bildirdi.

Siber ihlalin tam kapsamını ve olası etkilerini detaylıca araştırmayı sürdüren Nikkei yönetimi, veri güvenliği ihlalinden etkilenen tüm kullanıcılardan derin üzüntü duyduklarını belirterek özür diledi.