Japon yatırımcı 13 bin doları servete çevirdi: Milyoner oldu ama mütevazı yaşamından vazgeçmedi

Finans dünyası, Japonya'da yaşayan gizemli milyoner Tagashi Kotegawa'yı konuşuyor...

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki mütevazı bir evde yaşayan ve çok sayıda ekrandan borsadaki hisse fiyatlarını takip eden Kotegawa'nın hayat hikayesi gündem oldu.

Hiçbir eğitimi ve parası olmamasına rağmen yaptığı yatırımlarla zengin olan Kotegawa ile ilgili gizem devam ediyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, çocukluk yıllarında gözlem ve matematiğe meraklı olan Kotegawa'nın üniversite yıllarında kütüphanede eski gazeteleri okuyup, Japon borsasındaki dalgalanmaları incelediği belirtilirken 1999 yılında 13.600 dolarlık parasını borsaya yatırdı.

2000'li yılların başında başlayan internet furyasına dahil olmayarak, kimsenin tercih etmediği hisseleri alan Kotegawa, borsa düştüğünde hisseleri ucuza alarak ciddi bir kâr elde etti.

"Başkaları korktuğu zaman ben alırım, başkaları kendini zeki hissettiğinde ise satarım"

2005 yılında parasını milyonlarca dolara çıkaran Kotegawa, kamuoyunun önüne çok çıkmamakla tanınıyor.

Verdiği nadir demeçlerden birinde, "Başkaları korktuğu zaman ben alırım. Başkaları kendini zeki hissettiğinde ise satarım" ifadesini kullandı.

Algoritma ya da borsa sistemlerini kullanmayan sabahları erken saatte kalkarak haberleri takip ederek ilgilendiği hisselerle ilgili haberleri okuyan Kotegawa, 2008 yılında borsalar çöktüğünde gayrimenkul şirketlerine yatırım yaptı.

"Ben sadece kazanmak istiyorum"

Hayatı boyunca farklı sektörlere yatırım yapan Kotegawa, "Kalabalığı takip etme" mottosunu kullanırken, "Borsalar sabrı test etme yerleridir. Birçok insan haklı olmak istediği için kaybediyor. Ben sadece kazanmak istiyorum" demişti.

Sosyal medyada paylaşım yapmayan Kotegawa'nın servetinin 150 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.

Japonya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Kenzai Shibun bir zamanlar Kotegawa için, "Evinden çıkmadan kapitalizimde küçük bir mucizeye imza attı" yorumunu yapmıştı.