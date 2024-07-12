Japon yeninin değer kazanması müdahale spekülasyonlarına yol açtı

Haziran ayı ABD tüketici fiyat endeksinin fiyatların bir önceki aya göre %0,1 azaldığını göstermesinin ardından yen 157,41 seviyesine güçlenerek Mayıs 2020'den bu yana ilk aylık düşüşü kaydetti. Yen, ABD doları karşısında şu sıralarda 159,21 civarında işlem görüyordu.

Yen, 3 Temmuz'da Aralık 1986'dan bu yana en zayıf seviyesi olan 161,99'a kadar düşmüştü.

Nikkei, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma sabahı Euro'ya karşı bir "oran kontrolü" gerçekleştirdiğini bildirdi. Dolar yerine neden Euro'nun seçildiği hemen anlaşılamadı. Merkez bankası "kur kontrolü" yoluyla döviz piyasasındaki eğilimleri araştırıyor. Bu genellikle gerçek bir müdahalenin öncüsü olarak kabul edilir. Yen, Perşembe günü Euro karşısında 175,42'ye gerileyerek 1999 yılında birleşik Avrupa para biriminin kabul edilmesinden bu yana en zayıf seviyeye indi.

Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı Masato Kanda, yetkililerin gece boyunca yeni artırmak için müdahale edip etmediği konusunda yorum yapmayı reddetti.

Japonya'nın gösterge Nikkei Endeksi yendeki yükselişin ardından değer kaybetti. Cuma günü sabah seansında ortalama 1,035.73 puan ya da %2.5 düşerek 41,188.29 seviyesine geriledi.

Düşüşün ana nedeni ABD'deki teknoloji hisselerinin tökezlemesi olarak görülse de, yatırımcıların Japon şirketlerinin, özellikle de ihracatçıların performansını tahmin etmesini daha zor hale getirdiği için dalgalı yen de Nikkei endeksinin düşüşünde bir faktör oldu.