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Japonların yaş mucizesi: 95 bin 119 kişi bir asrı devirdi

Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 54 yıldır yükseliyor. Son verilere göre 95 bin 119 kişi, 100 yaşın üzerinde. Bir asrı devirenlerin 83 bin 958'i kadın, 11 bin 161'i erkek.

Haber Merkezi
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Japonların yaş mucizesi: 95 bin 119 kişi bir asrı devirdi
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın son açıkladığı istatistiklere göre 100 yaşını aşanların sayısı 54 yıldır yükseliyor. Eylül ayı itibarıyla 100 yaşın üzerindeki nüfus, ilk kez 95 bini aşarak 95 bin 119 kişiye ulaştı.

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 2 bin 980 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 83 bin 958'inin kadın, 11 bin 161'inin ise erkek olduğu kaydedildi.

Bakanlık Sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında, "Yaşlıların kendi toplumlarında rahat bir şekilde yaşamaya devam edebilmeleri için tıbbi ve hemşirelik bakımı da dahil olmak üzere sosyal refah hizmetlerini artırmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Dünyanın en yaşlı insanı Japonya'da

Guinness'e göre dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen İspanyol, Maria Branyas, 20 Ağustos'ta 117 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Branyas'ın ölümünün ardından Japonya'da huzurevinde kalan 116 yaşındaki Tomiko Itooka, dünyanın en yaşlı insanı oldu.

Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanının sahibi oldu. İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

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