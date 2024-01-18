Japonya, ABD'den 400 adet Tomahawk alacak

Japonya, ABD’den 400 adet uzun menzilli Tomahawk füzesi satın almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın Tokyo'da imzalanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan bir savunma yetkilisi "Bu imzanın atılmasıyla Tomahawk füzelerinin tedariki başlamış oluyor." dedi.

Yetkili, "Savunma bütçesinin sağlıklı bir şekilde uygulanması yoluyla savunma kapasitemizi kapsamlı bir şekilde güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

1600 kilometre menzile sahip iki tip Tomahawk için 2,35 milyar dolara varan satış Washington tarafından Kasım ayında onaylanmıştı.