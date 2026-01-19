  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya Başbakanı, 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nin feshedileceğini duyurdu
Takip Et

Japonya Başbakanı, 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nin feshedileceğini duyurdu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Başbakanı, 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nin feshedileceğini duyurdu
Takip Et

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, basın toplantısında erken seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak Cuma günü feshedileceğini duyurdu.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etti.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştüSuriye Devlet Başkanı Şara, KDP Başkanı Barzani ile görüştüDünya
En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...Otomotiv
Economist: Almanya ekonomisi o kadar kötü ki sosis fabrikaları bile kapanıyorEconomist: Almanya ekonomisi o kadar kötü ki sosis fabrikaları bile kapanıyorKüresel Ekonomi
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi

 