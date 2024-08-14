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Japonya Başbakanı Kishida, ikinci dönemde parti liderliğine aday olmayacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, eylül ayında yapılacak seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Japonya Başbakanı Kishida, ikinci dönemde parti liderliğine aday olmayacak
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, uzun süredir iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri olarak eylül ayında yapılacak seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını duyurdu.

“Kendimi, yeni lideri bir nefer olarak desteklemeye adayacağım”

Bloomberg'in haberine göre Kishida, “Kendimi, yeni lideri bir nefer olarak desteklemeye adayacağım” dedi. Kishida’ya destek, geniş çaplı bir parti rüşvet fonu skandalı, enflasyon ve yendeki düşüşün seçmenleri hayal kırıklığına uğratması gibi nedenlerle aylardır düşüşteydi. Yaklaşık üç yıl önce göreve gelen Kishida, siyasi finans skandalları serisinin kendisine olan güveni aşındırdığını ve kararında etkili olduğunu söyledi.

“Ilımlı bir siyasi belirsizlik dönemi”

Bloomberg Kıdemli Japonya Ekonomisti Taro Kimura, kendisine verilen desteğin azaldığı bir dönemde Kishida’nın kararının büyük bir sürpriz olmadığı ancak LDP içinde yerine kimin geçeceği konusunda bir fikir birliğinin olmamasının, “ılımlı bir siyasi belirsizlik dönemi” yaşanabileceği anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

Kimura, “Hisse senetleri ve yendeki son çalkantılar ve Japonya Merkez Bankası’nın geçen ayki faiz artırımı sonrası siyasi tepkiler gölgesinde bu, piyasalar için pek de hoş bir beklenti değil” diye ekledi.

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