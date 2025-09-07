  1. Ekonomim
Japonya başbakanı Shigeru Ishiba istifa kararı aldı

Japonya'da yerel basın, Başbakan Shigeru Ishiba'nın istifa kararı aldığını duyurdu. Ishiba geçen hafta istifası için baskı altında olduğu dönemde istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Japonya kamu yayıncısı NHK Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki bölünmeyi önlemek için istifa etmeye karar verdiğini bildirdi.

Bu açıklama, Ishiba'nın LDP liderliğindeki koalisyonun temmuz ayında yapılan seçimlerde yenilgiye uğrayarak üst meclisteki çoğunluğunu kaybetmesi üzerine istifa etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanlamasından birkaç hafta sonra geldi.

Ishiba, ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasının uygun şekilde uygulanmasını sağlamak istediğini söylemişti.

Kamu yayıncısı NHK, Ishiba'nın parti içindeki bölünmeyi önlemek için bu kararı aldığını bildirirken, Asahi Shimbun gazetesi ise Ishiba'nın istifa çağrılarına dayanamayarak bu kararı aldığını yazdı.

Geçen hafta "istifa etmeyeceğim" demişti

LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama, Politika Araştırma Konseyi Başkanı Itsunori Onodera, Genel Konsey Başkanı Shunichi Suzuki ve Seçim Stratejisi Komitesi Başkanı Seiji Kihara, 2 Eylül'de istifa etme niyetlerini açıklamıştı.

Ishiba ise kendisinin istifa etmeyeceğini o dönem tekrarlamıştı.

