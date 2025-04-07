  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya Başbakanı Şigeru'dan tarife ve yatırım uyarısı
Takip Et

Japonya Başbakanı Şigeru'dan tarife ve yatırım uyarısı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Japonya'nın ABD'ye en çok yatırım yapan ülke olduğunu belirterek, gümrük tarifelerinin Japon şirketlerinin yatırım kapasitesini zayıflatabileceğini vurguladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Başbakanı Şigeru'dan tarife ve yatırım uyarısı
Takip Et

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İşiba, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 25 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İşiba, görüşmede, ABD'ye üst üste 5 yıldır en çok yatırım yapan ülkenin Japonya olduğuna dikkati çekerek, söz konusu gümrük tarifelerinin Japon şirketlerinin ABD'deki yatırım kapasitesini zayıflatabileceğini vurguladı.

İki ülkenin de aralarındaki işbirliğini geliştirmeye fayda sağlayacak yollar araması gerektiğini ifade eden İşiba, alınan "önlemlerin" gözden geçirilmesi için Washington hükümetine çağrıda bulundu.

Başbakan İşiba, Trump ile "özgür ve açık" Hint-Pasifik vizyonunun ilerletilmesi ve Japonya-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi için işbirliği yapılması hususunda mutabık kaldıklarını aktardı.

İşiba ve Trump, samimi ve yapıcı görüşmeler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kriz kahini Roubini, Trump'ı uyardı: Beyni varsa vergilerden geri adım atar, eğer atmazsa...Kriz kahini Roubini, Trump'ı uyardı: Beyni varsa vergilerden geri adım atar, eğer atmazsa...Küresel Ekonomi

 

Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildiTrump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildiDünya

 

Dünya
Bakan Fidan: PKK silah bırakırsa bölge ülkeleri büyük istifade eder
Bakan Fidan: PKK silah bırakırsa bölge ülkeleri büyük istifade eder
Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor
Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
Trump: Zayıf olma, aptal olma, panik yapma!
Trump: Zayıf olma, aptal olma, panik yapma!
Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması! Putin'in şartını ortaya koydu
Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması! Putin'in şartını ortaya koydu