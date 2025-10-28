  1. Ekonomim
  3. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katili ilk kez hakim karşısına çıktı
Japonya’da 2022 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Şinzo Abe’nin katil zanlısı, üç yıl aradan sonra görülen ilk duruşmada suçunu itiraf etti.

Japonya'da 2012-2020 yıllarında iktidarda olan ve ‘ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı’ ünvanına sahip Şinzo Abe’nin Temmuz 2022'deki suikastına ilişkin davada ilk duruşma görüldü. 45 yaşındaki katil zanlısı Yamagami Tetsuya, ifadesinde suçunu kabul etti.

Karar duruşması 21 Ocak 2026'da yapılacak

Zanlı Yamagami'nin ilki bugün yapılan ve 19 duruşmadan oluşacak yargılanma sürecinin ocak ayında sona ereceği bildirildi. Karar duruşmasının, 21 Ocak 2026'da yapılacağı belirtildi.

