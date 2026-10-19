Japonya Başbakanı’nın tartışmalı adağı Çin ile tarihsel gerilimi yeniden gündeme getirdi

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Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki savaş suçlularının da anıldığı Yasukuni Tapınağı’na adak sunması, Japonya’nın tarihsel sorumlulukları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Çin yönetimi, Japon siyasetçilerin tapınakla ilgili girişimlerini kınarken, bu tutumun savaş sonrası uluslararası düzene yönelik bir provokasyon olduğunu savundu.

Japon siyasetçilerin tapınağa yönelik ziyaretlerini sürdürmesi ve hükümet üyelerinin bu yöndeki adımları, ülkenin militarist geçmişine ilişkin eleştirileri yeniden alevlendirdi. Tepkiler yalnızca uluslararası alanda değil, Japonya’daki barış yanlısı kesimler arasında da karşılık buldu.

Çin’den Japonya’ya sert eleştiri

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Yasukuni Tapınağı’yla ilgili tutumuna sert tepki gösterdi. Bakanlık, savaş suçlularının anılmasına yönelik girişimlerin küresel adalete meydan okuduğunu ve insanlığın ortak vicdanına saygısızlık anlamına geldiğini belirtti.

Pekin yönetimi, Japonya’nın militarist geçmişini aklamaya yönelik girişimlere karşı olduğunu vurgulayarak söz konusu gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yasukuni Tapınağı tartışmaların odağında

Çin’in Japonya Büyükelçiliği Sözcüsü de Takaichi’nin adak sunmasını ve bazı kabine üyeleriyle milletvekillerinin tapınağı ziyaret etmesini şiddetle kınadı. Çinli Sözcü, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında diğer ülkelere yönelik saldırı savaşları yürüttüğünü ve ağır insanlık suçları işlediğini hatırlattı. Yasukuni Tapınağı’nın Japon militarizminin manevi sembollerinden biri olduğunu belirten sözcü, tapınakta 14 A sınıfı savaş suçlusunun da anıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Japon hükümet yetkililerinin hangi gerekçeyi öne sürerse sürsün savaş suçlularını aklama, işlenen suçları örtbas etme ve tarihsel gerçekleri çarpıtma girişimlerini gizleyemeyeceği ifade edildi.

“Savaş sonrası uluslararası düzene karşı provokasyon”

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, Japon siyasetçilerin tapınakla ilgili girişimlerinin yalnızca geçmişe ilişkin bir tartışma olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Sözcü, açıklamasında söz konusu eylemlerin tarihsel adalete saygısızlık ettiğini, medeniyetin temel ilkelerine meydan okuduğunu ve savaş sonrası uluslararası düzene karşı provokasyon oluşturduğunu kaydetti. Uluslararası toplumun bu tür girişimlere karşı ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini de vurguladı.

Tokyo Yargılamaları’nın 80. yılında tarihsel sorumluluk vurgusu

Çinli sözcü, bu yıl Tokyo Yargılamaları’nın başlamasının 80. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Japonya’nın geçmişiyle yüzleşmesinin tarihsel ve siyasi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Tarihin doğru anlaşılmasının ve geçmişe ilişkin tutumun, Japonya’nın savaş sonrasında uluslararası topluma yeniden katılmasının önemli koşullarından biri olduğunu belirten sözcü, bu yaklaşımın komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi açısından da temel önem taşıdığını söyledi.

Çin yönetimi, Japonya’nın militarist geçmişine ilişkin yaklaşımının, ülkenin barışçıl kalkınma taahhüdüne bağlılığını ortaya koyan önemli bir ölçüt olduğunu vurguladı.