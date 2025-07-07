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Japonya beşik gibi sallanıyor! 16 günde 1592 deprem meydana geldi

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Tokara Takımadaları, son 16 gün içinde 1500'ü aşkın depremle sarsıldı. Süren sarsıntıların ardından bölgede tahliyeler devam ederken, yetkililer heyelan ve çökme tehlikesine karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi
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Japonya beşik gibi sallanıyor! 16 günde 1592 deprem meydana geldi
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Japonya’nın güneybatısında yer alan Tokara takımadalarında, 21 Haziran’dan bu yana farklı büyüklüklerde toplam 1592 deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, Kagoşima eyaletine bağlı bu adalarda depremlerin büyüklüğü 1 ile 6 arasında değişiyor.

Son olarak 6 Temmuz’da 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde iki deprem yaşanırken, 7 Temmuz’da yerel saatle 12.12’de 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi hasar bildirilmedi.

Tahliyeler devam ediyor

Resmi Kyodo ajansına göre, 3 Temmuz’dan bu yana Tokara takımadalarındaki halk, feribotlarla tahliye ediliyor. Bölgede yaşayan yaklaşık 670 kişilik nüfus, heyelan ve yapı çökmesi riski nedeniyle geçici olarak güvenli alanlara aktarılıyor.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Aoki Kazuhiko, devam eden tahliyelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Sarsıntının güçlü olduğu bölgelerde, evlerin çökmesi ve heyelan riski artıyor” diyerek halkı tehlikeli alanlara girmemeleri konusunda uyardı.

Yaklaşık 100 kilometrekare yüzölçümüne sahip Tokara takımadaları, yedi ana adacıktan oluşuyor. Bölge geçmişte de benzer sismik hareketlilik yaşamış; Eylül 2023’te 346, Aralık 2021’de ise 308 deprem meydana gelmişti.

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