Japonya: Çin ile gerginliğe rağmen diyaloğa açığız

Kyodo’nun aktardığına göre Takaiçi, düzenlediği basın toplantısında hükümetin önceliklerini sıraladı. Başbakan, Japonya ile Çin arasındaki sorunların çözümü ve karşılıklı kaygıların giderilmesi için iletişimin hayati olduğunu belirtti.

Takaiçi, “Ülkemiz Çin ile görüşme fırsatlarını her zaman değerlendirmeye hazırdır, kapıyı kapatmış değiliz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahalesine de değinen Başbakan, bölgede istikrarın sağlanması için diplomatik yolları öne çıkaracaklarını söyledi.

Ekonomi başlığında ise yapay zekâ yatırımlarına dikkat çekti. Kamu ve özel sektörün bu alanda yaklaşık 320 milyar dolarlık kaynak ayırmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bölgesel gerginlik

Takaiçi’nin 7 Kasım’da parlamentoda yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı’na yönelik bir müdahaleyi “ülkenin varlığına yönelik tehdit” olarak nitelemesi ve askeri güç kullanılabileceğini söylemesi, Çin’in sert tepkisine yol açmıştı.

Bu açıklamalarla ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan’ın işgali halinde askeri karşılık verileceğini açıkça dile getirerek Tokyo’nun uzun süredir sürdürdüğü “stratejik belirsizlik” çizgisinden farklı bir tutum sergilemiş oldu.

Tepkiler üzerine Takaiçi, sözlerinin varsayımsal olduğunu ve gelecekte benzer yorumlardan kaçınacağını ifade etti; ancak geri adım atmayı reddetti.

Pekin yönetimi, Japonya’nın Pekin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak resmi protesto iletti. Ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’daki güvenlik koşullarının uygun olmadığını belirterek seyahat uyarısı yayımladı. Çin Eğitim Bakanlığı da benzer şekilde öğrencilere yönelik bir uyarı duyurdu.