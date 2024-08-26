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Japonya: Çin'e ait askeri uçak hava sahamızı ihlal etti

Japonya, Çin'e ait askeri bir uçağın hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Haber Merkezi
AA
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Japonya: Çin'e ait askeri uçak hava sahamızı ihlal etti
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Japonya, ilk kez Çin'e ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait Y-9 tipi bir askeri uçağın yerel saatle 11.29'da Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini belirtti.

Uçağın yaklaşık 2 dakika boyunca Japon hava sahasını ihlal ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında, savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Hava sahası ihlali sonrası alarm durumuna geçen Japonya Savunma Bakanlığının, ilk kez Japon hava sahasını ihlal eden "Çin'in amacını anlamaya çalıştığı" belirtildi.

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