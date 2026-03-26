  3. Japonya devlet petrol rezervlerini kullanıma açıyor
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Kaname Morimoto, stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını daha kullanıma açtıklarını bildirdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Kaname Morimoto, yedek istasyonların yarısından dört büyük petrol rafineri şirketine petrol transferinin başladığını söyledi.

Tokyo yönetimi kısa süre önce bir aylık devlet stokunu serbest bırakacağını duyurdu. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ise özel sektörün elindeki 15 günlük rezervin piyasaya sürülmesine başlandığını belirtti.

BM: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kontrolden çıktıBM: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kontrolden çıktıDünya
Bakan Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik telefon diplomasisini sürdürüyorBakan Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik telefon diplomasisini sürdürüyorGündem