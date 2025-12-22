Japonya, dünyanın en büyük nükleer santralini yeniden devreye alıyor

Japonya, 2011’deki Fukuşima nükleer kazasından yaklaşık 15 yıl sonra, dünyanın en büyük nükleer santrali olan Kashiwazaki-Kariwa’nın yeniden devreye alınması sürecinde kritik bir eşiği geçti.

Niigata Eyalet Meclisi, Vali Hideyo Hanazumi’ye güvenoyu vererek santralin tekrar faaliyete başlamasına fiilen onay vermiş oldu. Tokyo’nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında bulunan tesis, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’ni de işleten Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tarafından işletiliyor.

Tokyo’nun yaklaşık 220 kilometre kuzeybatısında bulunan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali, Fukuşima Daiichi Santrali’ni felce uğratan deprem ve tsunamiden sonra kapatılan 54 reaktörden biri olmuştu. Bu olay, Japonya tarihinde Çernobil’den bu yana yaşanan en büyük nükleer felaket olarak kaydedilmişti.

Japonya, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma çabaları kapsamında çalışır durumda kalan 33 reaktörden 14’ünü yeniden devreye almıştı.

Şirket sözcüsü Masakatsu Takata, konuya dair değerlendirmesinde “Böyle bir kazanın bir daha asla yaşanmaması ve Niigata halkının benzer bir deneyimle karşı karşıya kalmaması konusunda kararlılığımız tamdır” dedi.

Kararın onaylanması halinde Tokyo Electric Power Company'nin santraldeki yedi reaktörden ilkini 20 Ocak’ta yeniden devreye almayı değerlendirdiği bildirildi.

Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin Fukuşima’daki santrali işleten Tokyo Electric Power Company tarafından yeniden faaliyete geçirilecek ilk santral olması planlanıyor.

Halkın çoğunluğu güven duymuyor

Tokyo Electric Power Company, bu yılın başlarında Niigata halkının desteğini kazanmak için gelecekteki 10 yıl içinde eyalete 641 milyon dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu.

Eyalet yönetimi tarafından ekim ayında yayımlanan bir ankete göre, bölge sakinlerinin yüzde 60’ı santralin yeniden başlatılması için gerekli koşulların henüz oluşmadığını düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i ise santrali işleten şirkete güven duymadığını belirtiyor.