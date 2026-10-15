Japonya ekonomik büyüklükte dördüncülükten altıncılığa düşüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomide dengeleri değiştirecek dikkat çekici bir tahminde bulundu. Kuruluşun yayımladığı son raporda, Japonya ekonomisinin önümüzdeki yıllarda hız kaybederek dünya sıralamasında gerileyeceği kaydedildi.

Dördüncülükten altıncılığa düşüş

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu verilerine göre, Japonya'nın nominal gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2026 yılında 4 trilyon 341 milyar 900 milyon dolara ulaşarak dördüncü sıradaki yerini koruması öngörülüyor. Ancak 2027 yılına gelindiğinde tablonun tamamen değişmesi bekleniyor. Bu dönemde Japonya ekonomisinin 4 trilyon 467 milyar 600 milyon dolara çıkması beklenirken, Hindistan'ın 4 trilyon 521 milyar 100 milyon dolara, İngiltere'nin ise 4 trilyon 488 milyar 900 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler sonucunda Hindistan dünyanın dördüncü, İngiltere ise beşinci büyük ekonomisi konumuna yükselirken, Japonya altıncı sıraya gerileyecek.

Düşüşün arkasındaki iki temel neden

Japonya basınındaki analizlerde, ülkenin küresel sıralamada gerileme yaşamasının temel sebepleri arasında ekonomik büyümenin Hindistan ve İngiltere'ye kıyasla zayıf kalması gösteriliyor. Aynı zamanda yenin dolar karşısında değer kaybetmesi de Japonya'nın dolar cinsinden hesaplanan toplam ekonomik büyüklüğünü olumsuz yönde etkiliyor.

İki yıl öne çekilen tahmin

IMF, nisan ayında yayımladığı bir önceki raporunda İngiltere'nin Japonya'yı 2029 yılında geride bırakacağını öngörmüştü. Güncellenen son raporda ise bu tahmin iki yıl öne çekilerek 2027 yılı olarak declared edildi. Açıklanan bu veriler Japonya iç kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı kesimler ülkenin ekonomik gerilemesini politikacıların ulusal çıkarlar yerine kendi çıkarlarına odaklanmasıyla ilişkilendirerek eleştiriyor.