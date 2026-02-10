  1. Ekonomim
Japonya Havayolları: 28 bin müşterinin bilgileri sızmış olabilir

Japonya Havayolları (JAL) bagaj teslimat hizmetini kullanan yaklaşık 28 bin müşterinin kişisel bilgilerinin "sisteme yetkisiz erişim" nedeniyle sızdırılmış olabileceğini açıkladı.

Hava yolu firmasının açıklamasına göre JAL dün gece, müşterilerinin kişisel bilgilerinin biletleme için kullanıldığı "rezervasyon sisteminde yetkisiz erişim yaşandığını" tespit etti.

Sızmanın, yolcu bagajlarını havalimanlarından daha önce belirlenen otellere taşıyan "Aynı Gün Bagaj Teslimat Hizmeti"ni Temmuz 2024 sonrası kullanan yaklaşık 28 bin müşteriyi etkileyebileceği tahmin edildi.

Buna göre müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları ile uçuş numaraları, kalkış ve varış havaalanları ile otel isimlerinin sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Sızan bilgiler arasında kredi kartı numaraları ve şifrelerin bulunmadığı aktarıldı.

