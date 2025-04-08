Japonya için korkutan acil deprem uyarısı: 300 bin kişi ölebilir

Japonya hükümeti, Pasifik kıyısındaki Nankai Çukuru'nda beklenen büyük depreme karşı acil uyarı yaptı. Uzmanlara göre, önümüzdeki 30 yıl içinde bölgede 9 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı yüzde 80. Hükümetin kamuoyuna sunduğu en son rapora göre, bu felaket senaryosu yaklaşık 300 bin can kaybına yol açabilir.

Son yüzyılda yaşadığı en yıkıcı doğal afetlerden biri olabilir

Raporda, ölümlerin büyük bölümünün tsunami kaynaklı olacağına dikkat çekildi. Bazı kıyı bölgelerinde 30 metreyi aşabilecek dev dalgalar nedeniyle 215 binden fazla kişinin yaşamını yitirebileceği öngörülüyor. Bu tür bir felaket, Japonya’nın son yüzyılda yaşadığı en yıkıcı doğal afetlerden biri olabilir. Nankai Çukuru, Japonya’nın en aktif fay hatlarından biri olarak biliniyor. İki büyük tektonik plakanın çarpışma noktasında yer alan bu bölge, tarihsel olarak her 100 ila 200 yılda bir büyük depremler üretmiş durumda. Uzmanlar, bir sonraki büyük sarsıntının zamanının yaklaştığı konusunda hemfikir.

2,35 milyon bina yıkılabilir

Hükümetin tahminlerine göre, en kötü senaryoda deprem ve ardından oluşacak tsunami, yangınlar ve su baskınları nedeniyle 2,35 milyon bina ya tamamen yıkılacak ya da ağır hasar görecek. Bu da ülke genelinde yaklaşık 1,44 trilyon sterlinlik bir ekonomik zarara yol açacak. Tahliyelerin ise 12,3 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor; bu, Japonya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun yer değiştirmesi anlamına geliyor.

Risk seviyesi arttı

NTV'de yer alan habere göre; son olarak 2013 yılında yayımlanan risk değerlendirme raporu, 2024 itibarıyla güncellendi. Japonya Kabine Ofisi, güneybatı Japonya’da geçtiğimiz yıl meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından olası bir Nankai Çukuru depremine dair risk seviyesinin arttığını belirtti.