Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore’nin balistik füze şüphesi taşıyan bir mühimmat fırlattığını duyurarak, başbakanın bilgi akışı ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.
Japonya Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabında Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir mühimmat fırlattığını açıkladı.
[Emergency alert]— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 8, 2026
North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.
Resmi hesaptan ayrıca Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına yanıt olarak başbakanın talimatları paylaşıldı:
"Bilgi toplama ve analiz süreçlerine tüm gücünüzle odaklanın; halkı her aşamadan vakitlice ve en doğru şekilde haberdar edin.
Hava ve deniz taşıtları başta olmak üzere, tüm unsurların güvenliğini emniyet altına alın.
Her türlü aksiliğe karşı tetikte olmak da dahil, tedbiri elden bırakmayarak tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olun."
Instructions by the Prime Minister in Response to the Missile Launch by North Korea (14:25) pic.twitter.com/oyrt4Mv11I— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 8, 2026