  1. Ekonomim
  2. Dünya
  Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Takip Et

Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore’nin balistik füze şüphesi taşıyan bir mühimmat fırlattığını duyurarak, başbakanın bilgi akışı ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Takip Et

Japonya Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabında Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir mühimmat fırlattığını açıkladı.

Resmi hesaptan ayrıca Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına yanıt olarak başbakanın talimatları paylaşıldı:

"Bilgi toplama ve analiz süreçlerine tüm gücünüzle odaklanın; halkı her aşamadan vakitlice ve en doğru şekilde haberdar edin.

Hava ve deniz taşıtları başta olmak üzere, tüm unsurların güvenliğini emniyet altına alın.

Her türlü aksiliğe karşı tetikte olmak da dahil, tedbiri elden bırakmayarak tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olun."

 

