Japonya: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Japonya Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabında Kuzey Kore'nin balistik füze olduğundan şüphelenilen bir mühimmat fırlattığını açıkladı.

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow. — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 8, 2026

Resmi hesaptan ayrıca Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına yanıt olarak başbakanın talimatları paylaşıldı:

"Bilgi toplama ve analiz süreçlerine tüm gücünüzle odaklanın; halkı her aşamadan vakitlice ve en doğru şekilde haberdar edin.

Hava ve deniz taşıtları başta olmak üzere, tüm unsurların güvenliğini emniyet altına alın.

Her türlü aksiliğe karşı tetikte olmak da dahil, tedbiri elden bırakmayarak tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olun."