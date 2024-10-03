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Japonya Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait 2 nakliye uçağı Lübnan’daki Japon vatandaşlarının tahliyesi için Yunanistan ve Ürdün’e gönderildi.

Haber Merkezi
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Japonya Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, Japonya bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait 2 adet C-2 tipi nakliye uçağının sabah 08.00 dolaylarında Tottori eyaletindeki Miho Hava Üssünde’nden ayrılarak Yunanistan ve Ürdün’e doğru yola çıktığı bildirildi. Japonya hükümetinin Lübnan’da bulunan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hayashi: “Ciddi endişe duyuyoruz”

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumdan ciddi endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede tırmanan gerilimin kabul edilemez olduğunu kaydeden Hayashi, tüm ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı. “Şu ana dek bölgedeki Japon vatandaşlarına herhangi bir zarar geldiğine dair bilgi yok” diyen Hayashi, “Vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız” şeklinde konuştu.

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