Japonya, Pasifik Okyanusu'nda nadir toprak elementleri keşfetti

Japonya, kritik mineral tedarik güvenliğini artıracak potansiyele sahip bir gelişmeye imza atarak, Minamitori Adası yakınlarında, Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan derin deniz çamurunda yüksek yoğunlukta değerli nadir toprak elementleri varlığını tespit etti.

Yapılan analizler; elektrikli araçlar, yarı iletkenler ve havacılık teknolojileri için hayati önem taşıyan itriyum, gadolinyum ve disprosyum gibi maddelerin varlığını teyit etti.

Yetkililer tarafından, ilk araştırmanın yalnızca sınırlı bir alanı kapsadığı ve kaynağın tam ölçeğini belirlemek için daha fazla keşif çalışmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek mineral yataklarının toplam büyüklüğü açıklanmadı.

Bu keşif çalışmalarının, ileri teknoloji üretim faaliyetleri ve askeri uygulamalarda kullanılan ağır nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştıran Çin'e olan bağımlılığı azaltmaya yönelik Japonya'nın geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasını oluşturduğu biliniyor.

NTV'nin aktardığına göre Japonya, mineral işleme ve sonuçları değerlendirme amacıyla günde yaklaşık 350 ton deniz tabanı çamuru çıkarmayı hedefleyerek Şubat 2027'de aynı bölgede büyük ölçekli ve deneme amaçlı bir madencilik çalışması başlatmayı planlıyor.