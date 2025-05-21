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Japonya'da pirinç tartışması istifa getirdi! Tarım Bakanı Eto görevi bıraktı

Japonya Tarım Bakanı Eto Taku tartışmalı hediye pirinç gafından dolayı istifa etti. Japon medyasına göre, Eto'nun istifası parlamento seçimleri öncesinde Başbakan Şigeru Ishiba'ya büyük darbe indirdi.

Haber Merkezi
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Japonya'da pirinç tartışması istifa getirdi! Tarım Bakanı Eto görevi bıraktı
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Tarım Bakanı Taku Eto, artan pirinç fiyatları nedeniyle kamuoyunda tepkilere yol açan "Evimde satabileceğim kadar çok pirinç var" gafının ardından istifa etti. 

'Pirinç' açıklaması Japonları kızdırmıştı

Eto, 19 Mayıs'taki bağış toplama programında "Pirinç satın almıyorum. Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var" ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Muhalefet liderleri Eto'nun istifası için birleşti

64 yaşındaki Eto, başbakanlık ofisinde istifasını sundu. Muhalefet liderleri parlamentoda Eto'nun istifa çağrılarında birleşmişti. Muhalefet milletvekilleri Eto'nun ayrılışını "çok geç" olarak nitelendirdi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Eto, Başbakanlık Ofisine istifasını sunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Halk, artan pirinç fiyatları nedeniyle zorluk yaşarken bakan olarak son derece uygunsuz yorum yaptığım için özür dilerim" ifadesini kullandı.

Eto'nun yerine Koizumi Shinjiro getirildi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da yaptığı açıklamada, konuya ilişkin eleştirileri kabul ettiğini söyleyerek Eto'nun yerine Koizumi Shinjiro'nun yeni tarım bakanı olarak görev yapacağını belirtti.

Japonya'da artan pirinç fiyatları

Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.

Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor. 

Hükümet verilerine göre, martın son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 29 dolara yükseldi.

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