Japonya piyasaları Amerika için neden kritik önem taşıyor?

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Japonya, uzun yıllardır uyguladığı düşük ve negatif faiz politikaları sebebiyle küresel yatırımcılar için ucuz borçlanma merkezi konumunda bulunuyor. "Yen carry trade" olarak adlandırılan bu sistemde yatırımcılar, düşük faizli Japon yenini borçlanarak ABD borsaları ve yüksek getirili varlıklara yönlendiriyor. Bu durum, Tokyo pazarındaki en ufak bir faiz veya kur değişiminin Washington ve New York piyasalarında doğrudan dalgalanma yaratmasına yol açıyor.

ABD tahvillerinde en büyük yabancı alıcı

Japonya, ABD Hazine tahvillerinin dünyadaki en büyük yabancı tutucusu konumunu koruyor. Trilyon dolarlık bu portföy, Amerikan hükümetinin borçlanma maliyetlerini ve tahvil faizlerini doğrudan etkiliyor. Japon yatırımcıların varlıklarını kendi ülkelerine geri çekme ihtimali, ABD finansal sisteminde likidite koşullarını sıkılaştırma riski barındırıyor.

Merkez bankalarının faiz patikaları kesişiyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal genişleme politikalarından kademeli dönüş sinyalleri vermesi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları arasındaki denge, küresel sermaye hareketlerini yeniden şekillendiriyor. İki ülke arasındaki faiz farkının kapanması durumunda yaşanacak sermaye transferleri, sadece borsa endekslerini değil küresel ticaret dengelerini de derinden etkileme potansiyeline sahip.