  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi
Takip Et

Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

Japonya Parlamentosu, Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. Takaichi, parlamentonun 465 sandalyeli alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Üst mecliste de çoğunluğun onay vermesiyle birlikte, gün içinde resmen yemin ederek göreve başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi
Takip Et

Takaichi’nin seçilmesi, Japonya’da uzun süredir kırılması beklenen “cam tavanın” aşılması anlamına geliyor. Ancak yeni başbakan, aynı zamanda sert muhafazakâr görüşleriyle tanınıyor. Takaichi’nin iktidara gelişi, ülkenin siyasi ekseninde sağa doğru belirgin bir kayış olarak yorumlanıyor.

Koalisyon hükümetiyle geldi

Seçim, Takaichi’nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşmasının ardından yapıldı.

Eski Başbakan Şigeru İşiba, geçtiğimiz ay istifa ederek parti liderliği ve başbakanlık için Takaichi’nin önünü açmıştı.

Gündem: Yaşam maliyeti ve göç

Yeni hükümetin öncelikli konularının, yükselen yaşam maliyetleri ve göç politikaları olacağı belirtiliyor. Takaichi’nin liderliğinde, Japonya’nın hem ekonomik hem de sosyal politikalarında daha milliyetçi bir yönelime gireceği öngörülüyor.

Bu gelişmeyle Japonya, 2025 itibarıyla tarihindeki ilk kadın başbakana sahip olmuş oldu.

Görüşmeler başlıyor: 2026 yılı için asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Görüşmeler başlıyor: 2026 yılı için asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Gündem
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 21 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 21 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
9 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri9 il için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Dünya
ABD Başkanı Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum
ABD Başkanı Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum
Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes sürecinin ikinci aşamasına dair temaslarda bulundu
Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes sürecinin ikinci aşamasına dair temaslarda bulundu
İddia | Trump ve Putin görüşmesi ertelenebilir
İddia | Trump ve Putin görüşmesi ertelenebilir
Madagaskar’da darbe sonrası ekonomist Rajaonarivelo başbakan oldu
Madagaskar’da darbe sonrası ekonomist Rajaonarivelo başbakan oldu
İsrailli bakandan 'Yahya Sinvar'ın naaşı yakılsın' önerisi
İsrailli bakandan 'Yahya Sinvar'ın naaşı yakılsın' önerisi
Beyaz Saray sözcüsünden 'annen seçti' savunması
Beyaz Saray sözcüsünden 'annen seçti' savunması