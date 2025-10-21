Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi

Takaichi’nin seçilmesi, Japonya’da uzun süredir kırılması beklenen “cam tavanın” aşılması anlamına geliyor. Ancak yeni başbakan, aynı zamanda sert muhafazakâr görüşleriyle tanınıyor. Takaichi’nin iktidara gelişi, ülkenin siyasi ekseninde sağa doğru belirgin bir kayış olarak yorumlanıyor.

Koalisyon hükümetiyle geldi

Seçim, Takaichi’nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ile sağ eğilimli Japon Yenilik Partisi (Japan Innovation Party) arasında dün varılan koalisyon anlaşmasının ardından yapıldı.

Eski Başbakan Şigeru İşiba, geçtiğimiz ay istifa ederek parti liderliği ve başbakanlık için Takaichi’nin önünü açmıştı.

Gündem: Yaşam maliyeti ve göç

Yeni hükümetin öncelikli konularının, yükselen yaşam maliyetleri ve göç politikaları olacağı belirtiliyor. Takaichi’nin liderliğinde, Japonya’nın hem ekonomik hem de sosyal politikalarında daha milliyetçi bir yönelime gireceği öngörülüyor.

Bu gelişmeyle Japonya, 2025 itibarıyla tarihindeki ilk kadın başbakana sahip olmuş oldu.