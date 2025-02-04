Japonya, tıbbi destek amacıyla Gazzelileri ülkeye kabul etmeyi değerlendiriyor

Kyodo ajansının haberine göre, İşiba, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesinde, Gazze halkına yönelik yardımlar hakkında konuştu.

"Şu anda hasta ve yaralıları Japonya'ya kabul etmenin bir yolunu bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Hükümetin, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve hastalananlara ilişkin çalışmalarının olduğunu dile getiren İşiba, "Şu anda hasta ve yaralıları Japonya'ya kabul etmenin bir yolunu bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca İşiba, Gazzeli öğrencilerin Japonya'daki üniversitelerde eğitim alabilmesi için özel bir program başlatılacağına dikkati çekti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de geçen ay Gazze'nin yeniden inşası için Japonya ile işbirliği yapacaklarını bildirmişti.

Enver, Japonya'nın Malezya'yı, Gazze'nin yeniden inşasına odaklanan Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı'na (CEAPAD) eş başkanlık yapmaya davet ettiğini açıklamıştı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 47 bin 498 Filistinli hayatını kaybetti, 111 bin 592 kişi yaralandı

İsrail'in, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli öldü, 111 bin 592 kişi yaralandı.