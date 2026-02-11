  1. Ekonomim
Japonya, Ukrayna’daki kültürel mirasın onarımı için 3,8 milyon dolar destek sağlıyor

Japonya, savaş nedeniyle zarar gören Ukrayna’daki kültürel varlıkların restorasyonu için 3,8 milyon dolarlık mali destek sağlayacağını açıkladı. Yardım, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve tarihi eserlerin onarımı ile kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

NHK'nin haberinde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Japonya, Ukrayna ve UNESCO'dan yetkililerin katılımıyla imza töreni düzenlendiği bildirildi.

Japonya'nın, Ukrayna'da zarar gören kültürel varlıkların onarılmasına destek olmak için UNESCO aracılığıyla 3,8 milyon dolarlık yardımda bulunacağı belirtildi.

Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masashi de törenin ardından yaptığı açıklamada, kültürün, Ukrayna'nın egemenliğinin önemli bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulunarak Japonya'nın, desteğini sürdürmek istediğini söyledi.

UNESCO, Ukrayna'da tarihi ve sanatsal değeri olan binalar da dahil olmak üzere, birçok kültürel miras alanının hasar gördüğünü açıklamıştı.

