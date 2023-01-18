Japonya, Ukrayna'nın 60 milyon dolarlık borcunu erteledi
Japonya, Rusya'nın saldırıları sonrası ekonomik sorun yaşayan Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunu erteleme kararı aldı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılanan açıklamaya göre, Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori borç ertelemeye ilişkin görüştü.
Japon hükümeti, ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunun tehir edilmesine karar verdi.
Karar doğrultusunda söz konusu borç, Haziran 2027'den itibaren 10 taksit halinde geri ödenecek. Hükümet, Ukrayna'ya desteklerin sürdürülmesi için G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla işbirliğine devam edileceğini bildirdi.