  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Japonya, Ukrayna'nın 60 milyon dolarlık borcunu erteledi
Takip Et

Japonya, Ukrayna'nın 60 milyon dolarlık borcunu erteledi

Japonya, Rusya'nın saldırıları sonrası ekonomik sorun yaşayan Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunu erteleme kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılanan açıklamaya göre, Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori borç ertelemeye ilişkin görüştü.

Japon hükümeti, ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunun tehir edilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda söz konusu borç, Haziran 2027'den itibaren 10 taksit halinde geri ödenecek. Hükümet, Ukrayna'ya desteklerin sürdürülmesi için G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla işbirliğine devam edileceğini bildirdi.