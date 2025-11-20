  1. Ekonomim
Japonya'da mahkeme Yokohama bölgesindeki askeri üs gürültüsünün “toplumsal hayatta tolere edilebilecek seviyeyi aştığına" hükmetti. Hükümet, yaklaşık 25 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Japonya, vatandaşlarına 25 milyon dolar 'gürültü' tazminatı ödeyecek
Yokohama Bölge Mahkemesi'nde, üssün neden olduğu gürültü dolayısıyla sağlık sorunları yaşayan 8 bine yakın müştekinin açtığı tazminat davası görüldü.

Mahkeme, üssün gürültü seviyesinin yasal sınırı aştığını ve zararlara yol açtığını kabul etti.

Geçmiş mahkeme kararlarına rağmen hükümetin harekete geçmediğini ve yasaları ihlal ettiğini onaylayan bölge mahkemesi, hükümetin, müştekilere toplam yaklaşık 25 milyon dolar (3,9 milyar yen) tazminat ödemesine hükmetti.

Kanagawa eyaletinde yoğun nüfuslu Yamato ve Ayase şehirlerinin iki yakasında yer alan Atsugi askeri üssü, ABD Donanmasının Pasifik Okyanusundaki en büyük üslerinden biri kabul ediliyor.

Askeri üs, 2 bin 400 metrelik bir piste sahip.

