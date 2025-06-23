Japonya ve Güney Kore liderleri NATO Zirvesi'ne katılmayacaklarını açıklandı!

Japan Times’ın haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısının ardından Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle 24-25 Haziran’da Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak NATO Zirvesi’ne fiziki olarak katılmayacak. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan İşiba’nın yerine zirveye Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi’nin katılacağı bildirildi.

Güney Kore de NATO Zirvesi'ne katılmayacağını aktardı

Diğer yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin "ülke içindeki önceliklerinin yanı sıra Orta Doğu'da artan belirsizlik" nedeniyle NATO Zirvesi'ne katılmayacağı aktarıldı.

Lee'nin söz konusu kararı "durumu kapsamlı şekilde gözden geçirdikten sonra aldığı" ifade edilen açıklamada, devlet başkanının yerine zirveye Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac'ın katılacağı kaydedildi. ABC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de NATO Zirvesi'ne katılmayacağı açıklanmıştı.